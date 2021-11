Blijft Arsenal, met Lokonga in de basis, overeind op het veld van Liverpool?

Arsenal zakt af naar Liverpool voor de topper van speeldag 12 in de Premier League. De ploeg van Mikel Arteta is in goede doen en won 6 van zijn laatste 8 wedstrijden. De Spaanse oefenmeester zet Sambi Lokonga op het middenveld naast Thomas Partey. Bij Liverpool is er geen plaats in de selectie voor Divock Origi.