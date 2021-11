Goal van invaller Origi komt te laat voor Liverpool, dat eerste keer verliest

West Ham werd donderdag nog in bedwang gehouden door Racing Genk, maar kon in de Premier League een zaakje doen na de nederlaag van Manchester United en het puntenverlies van leider Chelsea. Hetzelfde gold evenwel voor Liverpool, dat met een zege weer tot op één punt van Chelsea kon naderen.



Het was de thuisploeg die al vroeg in de wedstrijd op voorsprong kwam. Liverpool-doelman Alisson sloeg een corner in zijn eigen goal, al leek de Braziliaan wel gehinderd te worden in de kleine rechthoek.



Met de rust in zich klom Liverpool langszij. Alex-Arnold schilderde een vrije trap enig mooi in het doel van de kansloze Fabianski.



West Ham trok het laken naar zich toe in het 5e kwartier. Fornals trof raak van net buiten de zestien en Zouma kopte een hoekschop voorbij Alisson. Invaller Divock Origi maakte het slot nog spannend met zijn eerste Premier League-goal sinds juli 2020, maar daar bleef het bij.



Voor Liverpool is het de eerste nederlaag in de competitie sinds maart. Concurrent West Ham wipt dankzij de zege naar de 3e stek en telt na 11 wedstrijden nu evenveel punten als nummer 2 Manchester City.