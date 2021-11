LIVE: Sterk City zet United nog voor de rust op dubbele achterstand

58' Gele kaart voor Bernardo Silva van Manchester City tijdens tweede helft, minuut 58 Bernardo Silva Manchester City

56' tweede helft, minuut 56. Old Trafford juicht Van de Beek toe. Plots gaan de handen op mekaar op Old Trafford, wanneer Donny van de Beek van de bank komt om zich warm te lopen. De Nederlander speelde dit seizoen nog maar 5 (!) minuten in de Premier League. Dikt hij dat totaal vandaag wat aan? . Old Trafford juicht Van de Beek toe Plots gaan de handen op mekaar op Old Trafford, wanneer Donny van de Beek van de bank komt om zich warm te lopen. De Nederlander speelde dit seizoen nog maar 5 (!) minuten in de Premier League. Dikt hij dat totaal vandaag wat aan?

54' tweede helft, minuut 54. Daar is City een eerste keer na de rust. Gündogan wurmt zich richting de achterlijn en kan in extremis nog voorzetten. Zijn voorzet vindt echter geen eindstation. . Daar is City een eerste keer na de rust. Gündogan wurmt zich richting de achterlijn en kan in extremis nog voorzetten. Zijn voorzet vindt echter geen eindstation.

51' tweede helft, minuut 51. United wil niet bij de pakken blijven zitten en eist de bal op in de openingsminuten van de tweede periode. . United wil niet bij de pakken blijven zitten en eist de bal op in de openingsminuten van de tweede periode.

48' Gele kaart voor João Cancelo van Manchester City tijdens tweede helft, minuut 48 João Cancelo Manchester City

48' tweede helft, minuut 48. Greenwood wil met een grote brug voorbij Cancelo, waarop de Portugees vakkundig pootje lap doet. Een gele kaart is zijn beloning. . Greenwood wil met een grote brug voorbij Cancelo, waarop de Portugees vakkundig pootje lap doet. Een gele kaart is zijn beloning.

46' tweede helft, minuut 46. Solskjaer grijpt in. Quasi alles liep spaak bij United in de eerste helft, genoeg redenen voor coach Solskjaer om het systeem om te gooien. Bailly verdwijnt, waardoor de thuisploeg teruggrijpt naar een viermansverdediging. Jadon Sancho mag nog 45 minuten mee proberen het tij te keren. . Solskjaer grijpt in Quasi alles liep spaak bij United in de eerste helft, genoeg redenen voor coach Solskjaer om het systeem om te gooien. Bailly verdwijnt, waardoor de thuisploeg teruggrijpt naar een viermansverdediging. Jadon Sancho mag nog 45 minuten mee proberen het tij te keren.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

14:23 rust, 14 uur 23. Rusten geblazen. Een dominant City heeft aan de rust een dubbele voorsprong beet. Een owngoal van Bailly en een goal van Bernardo Silva maakte het verschil, al hield De Gea nog enkele blauwe doelpunten uit zijn kooi. Het United na de rust nog een reactie in huis of kunnen we de boeken al toe doen? . Rusten geblazen Een dominant City heeft aan de rust een dubbele voorsprong beet. Een owngoal van Bailly en een goal van Bernardo Silva maakte het verschil, al hield De Gea nog enkele blauwe doelpunten uit zijn kooi. Het United na de rust nog een reactie in huis of kunnen we de boeken al toe doen?

14:18 rust, 14 uur 18. Vervanging bij Manchester United, Jadon Sancho erin, Eric Bailly eruit wissel Eric Bailly Jadon Sancho

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Bernardo op slag van rust. Heeft City al voor de rust zijn schaapjes op het droge? Het combineert zich vlot doorheen de United-middenveld. Cancelo kan de bal voorbrengen, waar aan de tweede paal Bernardo Silva met een kattenpoot de bal nog binnen devieert. Shaw zet de verdedigende onkunde van United nog eens vetjes in de verf. . Bernardo op slag van rust Heeft City al voor de rust zijn schaapjes op het droge? Het combineert zich vlot doorheen de United-middenveld. Cancelo kan de bal voorbrengen, waar aan de tweede paal Bernardo Silva met een kattenpoot de bal nog binnen devieert. Shaw zet de verdedigende onkunde van United nog eens vetjes in de verf.

45' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 45 door Bernardo Silva van Manchester City. 0, 2. goal Manchester United Manchester City 59' 0 2

41' eerste helft, minuut 41. Daar is United nog eens. Wan-Bissaka pakt uit met een goede rush centraal over het veld. Hij bedient Ronaldo op rechts, die vanuit een schuine hoek op Ederson knalt. Wat later gaat ook de vlag de lucht in. . Daar is United nog eens. Wan-Bissaka pakt uit met een goede rush centraal over het veld. Hij bedient Ronaldo op rechts, die vanuit een schuine hoek op Ederson knalt. Wat later gaat ook de vlag de lucht in.

40' eerste helft, minuut 40.

37' De muur genaamd De Gea. United mag zijn Spaanse doelman bedanken, want met opnieuw enkele goeie saves houdt hij zijn team in de wedstrijd. Eerst duikt hij een hard schot van De Bruyne uit zijn rechterhoek, daarna gaat hij goed plat op een schuiver van Cancelo. United bibbert. . eerste helft, minuut 37. De muur genaamd De Gea United mag zijn Spaanse doelman bedanken, want met opnieuw enkele goeie saves houdt hij zijn team in de wedstrijd. Eerst duikt hij een hard schot van De Bruyne uit zijn rechterhoek, daarna gaat hij goed plat op een schuiver van Cancelo. United bibbert.

35' eerste helft, minuut 35. Bijna een tweede owngoal! Foden kan opnieuw uitbreken op links. Lindelöf probeert onhandig de situatie te ontmantelen, maar verwerkt de bal bijna in eigen doel. Gelukkig voor United heeft De Gea opnieuw een topreactie in huis. . Bijna een tweede owngoal! Foden kan opnieuw uitbreken op links. Lindelöf probeert onhandig de situatie te ontmantelen, maar verwerkt de bal bijna in eigen doel. Gelukkig voor United heeft De Gea opnieuw een topreactie in huis.

32' eerste helft, minuut 32. Opnieuw een heet standje voor United: Cancelo kan uithalen met links, maar kan De Gea niet echt verontrusten. Op de hoekschop die volgt kan de Portugese flankverdediger nog eens uithalen, maar opnieuw draait het op niets uit. . Opnieuw een heet standje voor United: Cancelo kan uithalen met links, maar kan De Gea niet echt verontrusten. Op de hoekschop die volgt kan de Portugese flankverdediger nog eens uithalen, maar opnieuw draait het op niets uit.