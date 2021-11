De 186e derby tussen United en City: kleurt Manchester rood of blauw?

Gepaard met een derby gaan steevast een hoop statistieken. Het gros van die cijfers zijn in het voordeel van United. 77 keer wonnen The Red Devils de derby, 55 keer mocht City vieren.

De grootste nederlagen in de Manchester derby zijn wat verdeeld: in 1926 verloor City met 1-6 van de stadsrivaal, een zware nederlaag die in 2011 nog eens herhaald werd. In 1955 was het City dat kon uithalen: het won toen in de competitie met 5-0.

Als we gaan kijken naar de laatste tien onderlinge confrontaties is United licht in het voordeel: het won 5 keer, waaronder ook de laatste keer in maart van dit jaar. City won 4 keer, de laatste keer in januari van dit jaar in de FA Cup. 1 keer werd er gelijkgespeeld.