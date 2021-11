Antonio Conte heeft Tottenham nog niet kunnen betoveren in de Premier League

In Europa was het al geen hoogvlieger, in de Premier League bewees Tottenham helemaal dat Antonio Conte niet in een vingerknip de kleurloze situatie zal kunnen ombuigen.

Tegen Everton acteerde Tottenham bijzonder matig. Het versierde amper kansen en kroop ook door een klein gaatje toen de VAR een penalty voor Everton neutraliseerde. Een eerste clean sheet dit jaar is dan ook een kleine opsteker.

De beste kans voor de Spurs eindigde wel op de paal, maar het zoutloze gelijkspel - het eerste dit seizoen - loodst Tottenham niet uit de middenmoot.

Daar is Arsenal wel al een tijdje verdwenen. Coach Mikel Arteta, die een tijdje geleden nog werd buitengeroepen, is met zijn team (en Albert Sambi Lokonga als basisspeler op het veld) na een 1-0-zege tegen Watford in de top 5 gesprongen.