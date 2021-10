Ronaldo en Cavani wijzen Manchester United de weg bij Tottenham

Bekijk de heerlijke goal van Cristiano Ronaldo:

"Oudjes" Ronaldo en Cavani scoren voor Manchester United

Hoe snel kan het keren in het voetbal? Net voor de rust opende Cristiano Ronaldo met een heerlijke volley op aangeven van Bruno Fernandes de score en plots zongen de fans van Manchester United: "Ole's at the wheel".

De Noor kon na de 1 op 12 en de zware thuisnederlaag tegen Liverpool een zege gebruiken en die driepunter kwam er ook. Edinson Cavani verzilverde een assist van Ronaldo en Marcus Rashford legde als invaller de 3-0-eindstand vast.

Manchester United volgt op 8 punten van leider Chelsea, maar de zege en het puntenverlies van Liverpool en Manchester City zal de gemoederen in het rode deel van Manchester misschien wat bedaren.

Nu ligt Nuno Espirito Santo onder vuur. Met 5 nederlagen in zijn eerste 10 competitiematchen is de Portugees niet goed gestart. Tottenham liet geen enkel schot binnen het doelkader noteren, voor het eerst in een thuismatch sinds 2013.