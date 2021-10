Trossard schenkt Brighton knap puntje op bezoek bij Liverpool

Nadat Liverpool op de vorige speeldag Manchester United helemaal in de pan had gehakt, kreeg seizoensrevelatie Brighton vandaag de moeilijke opdracht om punten af te snoepen van Salah en co.



Die opdracht werd na 4 minuten nog wat zwaarder. Van Dijk verstuurde een heerlijke lange bal richting Salah op de rechterflank. De Egyptenaar sneed naar binnen en schotelde vervolgens aanvoerder Henderson de 1-0 op een dienblaadje voor.



Brighton beet van zich af, maar een poging van Bissouma werd in extremis nog tegen de paal getikt door Alisson. De thuisploeg schrok wakker en niet veel later trof Mané op aangeven van Oxlade-Chamberlain wel raak. Een zwaar verdict voor de bezoekers.

Een nieuw doelpuntenfestijn hing in de lucht, maar kort voor de rust kregen de bezoekers dan toch wat ze verdienden. Mwepu pakte uit met een heerlijke lob en gaf Alisson het nakijken.



Ook na de pauze bleef Brighton vlot combineren en 25 minuten voor tijd stond het plots opnieuw gelijk. Trossard kapte Robertson kinderlijk uit in de zestien en schoof de 2-2-eindstand vervolgen knap binnen.



Geen nieuwe overwinning dus voor Liverpool, dat leider Chelsea 3 punten ziet weglopen in de stand.