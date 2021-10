Manchester United met 0-5 onderuit tegen Liverpool na absolute wanprestatie

Ole Gunnar Solskjaer stond bekend als de Houdini van Manchester United.





Telkens de job van de coach aan een zijden draadje leek te hangen, wist hij op één of andere manier toch nog te ontsnappen. Eerder deze week was het weer van dat: tegen Atalanta stond zijn ploeg met 0-2 in het krijt bij rust. Dankzij een late winner van Cristiano Ronaldo wist United de scheve situatie alsnog helemaal om te keren.



Maar de toverkunsten van Solskjaer lijken opgebruikt. Weinig prestaties slechter dit voetbalseizoen dan wat United liet zien in de topper tegen Liverpool. Vooral in de eerste helft was het op alle fronten abominabel. Aanvallend onbestaand, defensief vreselijk.



Na een kwartier stond het al 0-2 voor de bezoekers via Naby Keïta en Diogo Jota. Voor rust diepte Mo Salah de score nog uit tot 0-4. Tussendoor liet Cristiano Ronaldo zijn frustratie blijken door zijn tegenstander meerdere keren driest aan te trappen. De Portugees ontsnapte aan rood.