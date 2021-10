Benteke kopt Crystal Palace naar een punt en heeft opvallende statistiek op zak

Benteke zette in de 57e minuut zijn hoofd tegen een voorzet van ploegmakker Tyrick Mitchell. Doelman Darlow had er van zo dichtbij geen enkel verhaal tegen.



Onze landgenoot zorgde voor een knappe statistiek. Sinds hij neerstreek in de Premier League in het seizoen 2012-2013 scoorde niemand meer kopbaldoelpunten dan Christian Benteke. Hij maakte al 33 doelpunten met het hoofd.



Benteke was overigens enorm bedrijvig. Eerst zag hij nog een nieuwe kopbal op de dwarsligger uit elkaar spatten. Daarna legde hij het leer oog in oog met doelman Darlow naast. Daar zat toch meer in.



Ondertussen had Callum Wilson de bezoekers al op gelijke hoogte gebracht. Met een fraaie omhaal flikkerde hij het leer in doel.





Crystal Palace ging nog op zoek naar de 3 punten en bijna hadden ze die ook te pakken. Benteke was andermaal trefzeker met een nieuwe kopbal, maar door een trekfout van een ploegmakker ging het feestje na een VAR-interventie niet door.

Crystal Palace en Newcastle United deelden dan ook de punten.