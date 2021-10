BEKIJK: Leicester wint spectaculaire topper met dank aan knappe lob van Tielemans

United moet dus best wat punten sprokkelen tegen Leicester. Die boodschap kwam goed aan bij Mason Greenwood. De jonge Brit knalde de bezoekers met een pegel op voorsprong.

Manchester United begon vanmiddag tegen Leicester City aan een stevig vierluik in de Premier League. Na het bezoek aan Tielemans en co., volgen ook nog partijen tegen Liverpool, Tottenham en Manchester City.

Net na het uur miste Mason Greenwood - de held van de eerste helft - onbegrijpelijk de kans op 1-2. Het sein voor Solskjaer om de herstelde Marcus Rashford op het veld te gooien.



Na opnieuw matig uitverdedigen bij United zag Tielemans zichzelf al een tweede keer scoren, maar zijn knal kende de paal als eindstation. Niet veel later kreeg Leicester toch wat het verdiende. Verdediger Söyüncü tikte een hoekschop binnen.



De bezoekers bleven niet bij de pakken zitten. Rashford werd het laantje ingestuurd. Oog in oog met doelman Schmeichel trof hij raak. Daar kon hij niet lang van genieten, want een minuutje later scoorde Vardy aan de overkant.

Solskjaer voelde de bui al hangen. In het absolute slot gooide Daka de wedstrijd op slot. Resultaat: een stevige pandoering en het schaamrood op de wangen bij de coach van United, dat blijft hangen op 14 op 24 in de Premier League.