United kan tegen Everton voor de 9e keer op rij de nul niet houden

Het is al de 9e keer op een rij dat Manchester United (4e) de nul niet kon houden. En dat hebben The Red Devils vandaag cash betaald tegen Everton, de vijfde in de Premier League-stand.

United-trainer Solskjaer startte met doelpuntenmachine Cristiano Ronaldo op de bank. Maar ook de wisselstukken waren wakker vandaag. Het was zijn vervanger, Anthony Martial, die de 1-0 binnenlepelde in de eerste helft.

Na de rust domineerde United comfortabel, maar De Gea kon zijn netten opnieuw niet proper houden. Gray en Doucouré brachten de rode verdediging even in verlegenheid en speelden Townsend knap vrij voor de goal. De Everton-aanvaller bracht de blauwhemden koelbloedig langszij.

In een spannend slot drukte invaller Ronaldo en co Everton nog plat, maar het was United dat even moest bibberen. Verdediger Yerry Mina scoorde nog, maar de vlag van de lijnrechter ging de lucht in.