VIDEO: Liverpool en City verdelen buit na heerlijke topper met prachtige goals

De eerste helft had alles wat een topmatch nodig heeft, behalve doelpunten. Liverpool begon stormachtig, maar na een kwartier werd het een masterclass van City, De bal werd ongrijpbaar gemaakt voor een wankelend Liverpool.

Opvallend was de rol van gelegenheidsrechtsachter James Milner, die de geblesseerde Alexander-Arnold verving. Milner had het moeilijk en daar profiteerde vooral Foden van. Hij schotelde met een perfecte voorzet De Bruyne de 0-1 aan, maar koppen is waarschijnlijk het enige manco in het repertoire van King Kev.

De tweede helft maakte het lange wachten op doelpunten meer dan waard. Hoe Liverpool onder de druk van City uitkwam om de 1-0 te scoren, valt moeilijk in woorden te vatten. Bekijk daarom zeker de assist van Salah en de goal van Mané.

De match viel na rust nooit meer stil. Daarbij hielp dat City tien minuten later gelijk maakte. Jesus had een belangrijk aandeel in de aanval, maar de afwerker van dienst was Foden. Zijn verdediger Milner kwam misschien niet toevallig te laat.

Hét moment van de match moest toen wel nog komen. Opeens ging Salah aan het toveren. Hij zette een Messiaanse actie op en scoorde uit een nog scherpere hoek dan Foden. Een ronduit fantastische goal (zie tweet).

Maar het slotakkoord was voor De Bruyne. Hij scoorde met een afgeweken schot de 2-2. Een terechte uitslag als je de hele wedstrijd overschouwt. De grote winnaar was de (neutrale) toeschouwer. En misschien ook Chelsea dat door het gelijkspel op Anfield alleen leider is in de Premier League.