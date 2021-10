LIVE: Een clash van stijlen op Anfield, waar City op bezoek is bij Liverpool

26' Gele kaart voor Rúben Dias van Manchester City tijdens eerste helft, minuut 26 Rúben Dias Manchester City

24' eerste helft, minuut 24. De Bruyne voorlangs. Kevin De Bruyne knalt een eerste keer op doel na een pass binnendoor van Cancelo, maar mikt voorlangs.

20' eerste helft, minuut 20. Foden maakt de heerlijke voorbereiding van Silva niet af !! De match is helemaal gekanteld in het voordeel van City. Bernardo Silva begint aan een slalom waar hij de uitkomst zelf niet van kon vermoeden. Hij ontdoet zich van zes spelers en steekt bijna de hele helft van de thuisploeg over. Er volgt ook een prima pass op Foden, maar die knalt op Alisson.

19' eerste helft, minuut 19. Het getwijfel van Alisson komt hem bijna duur te staan. Doelman Alisson heeft alle tijd en ruimte, maar twijfelt zo lang dat hij toch onder druk komt. Hij trapt dan slecht weg, maar Matip kan de voorzet van Jesus in corner duwen. City werkt zich in de match. De dominantie van Liverpool is voorbij.

14' eerste helft, minuut 14. Een schaarse keer City in de aanval, maar Matip heeft perfect gelezen dat Grealish voor het schot in de verste hoek wil gaan. We hebben nog geen enkele echte kans gezien van beide ploegen.

12' eerste helft, minuut 12. Jesus is niet top begonnen aan deze match. Er was al een slechte laatste pass, nu is er een knullige dribbel over de zijlijn. Tot jolijt van de Liverpool-fans. City beperkt zich tot verdedigen in de openingsfase. De Bruyne loopt vooral zonder bal.

9' eerste helft, minuut 9. City voelt dat het de druk niet kan blijven weerstaan en probeert de bal in de ploeg te houden achterin om het tempo te drukken. De match begon full gas, maar de storm gaat een beetje liggen nu.

6' eerste helft, minuut 6. Liverpool baas. Het is wel Liverpool dat het beste is begonnen en City probeert te versmachten. De pass van Jota naar Mané is net iets te hard, anders was de eerste enorme kans een feit.

3' eerste helft, minuut 3. De eerste inspanning van De Bruyne mag gezien worden. Een sprint van minstens 70 meter aan volle intensiteit. Het zorgt ook voor de eerste opschudding, maar Jesus verslikt zich in de voortzetting.

1' eerste helft, minuut 1. Begin eerste helft. Liverpool heeft de match op gang getrapt. Kan City na de scalp van Chelsea vorige week, ook die van Liverpool pakken? Volg het hier.

16:42 vooraf, 16 uur 42. City begint met dezelfde ploeg als tegen Chelsea. Pep Guardiola voert twee wissels door in vergelijking met de verloren topper in de Champions League tegen PSG. Sterling en Mahrez moeten plaats makenvoor Foden en Jesus. De Catalaan wil deze keer dus wel met een diepe spits spelen. Die rol geeft hij deze keer niet aan De Bruyne, zoals in het verleden al meermaals gebeurde. De Bruyne mag/moet dus voor orkestmeester spelen. Het is exact hetzelfde team dat zorgde voor de zege tegen Chelsea.

16:36 vooraf, 16 uur 36. Origi is ziek. Liverpool begint met dezelfde ploeg die Europees 1-5 won van Porto. Firmino begint dus opnieuw op de bank. Jota krijgt de voorkeur samen met Salah en Mané in het aanvallende gedeelte. Divock Origi zou normaal op de bank gezeten hebben, maar is uit de selectie gevallen door ziekte.



Opstelling Liverpool. Alisson, James Milner, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Curtis Jones, Mohamed Salah, Diogo Jota, Sadio Mané

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, Rúben Dias, Aymeric Laporte, João Cancelo, Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Jack Grealish, Phil Foden