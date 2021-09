Emotionele goal: Jimenez maakt eerste goal sinds zware hoofdblessure

In november van vorig jaar werd gevreesd voor zijn leven: bij een botsing met David Luiz van Arsenal werd Raul Jimenez hard geraakt aan zijn hoofd. De Mexicaanse spits verkeerde even in levensgevaar, maar herstelde wonderwel.

Dit seizoen staat hij weer in de spits bij Wolverhampton, maar scoren was nog niet gelukt tot vandaag. Jimenez hield verdediger Bednarek af om een lange bal aan te nemen, stuurde een verdediger het bos in en werkte beheerst af: 0-1.

Na de goal op het uur beperkte Wolverhampton, met Leander Dendoncker 90 minuten in de ploeg, zich tot verdedigen. Southampton, dat nog altijd wacht op zijn eerste zege van het seizoen, was niet bij machte om iets aan de achterstand te doen.