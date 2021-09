LIVE: City en Chelsea houden elkaar in evenwicht in kansarme 1e helft

Fase per fase

Fase per fase

14:18 rust, 14 uur 18. RUST. City en Chelsea trekken met een logische brilscore de rust in. De bezoekers monopoliseerden de bal in de 1e helft, maar slaagden er niet in echte doelkansen bij elkaar te voetballen. . RUST City en Chelsea trekken met een logische brilscore de rust in. De bezoekers monopoliseerden de bal in de 1e helft, maar slaagden er niet in echte doelkansen bij elkaar te voetballen.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

44' 2 minuten extra tijd. Er komen 2 minuten extra tijd bij in deze eerste helft. Kan het een van de twee ploegen inspireren om nog eens een kans bij elkaar te voetballen? . eerste helft, minuut 44. 2 minuten extra tijd Er komen 2 minuten extra tijd bij in deze eerste helft. Kan het een van de twee ploegen inspireren om nog eens een kans bij elkaar te voetballen?

42' eerste helft, minuut 42. Lukaku wordt dan een keer aangespeeld door Azpilicueta, maar gaat vervolgens neer na een trekfout van Laporte. Veel balcontacten heeft de Belgische spits nog niet gehad vandaag. . Lukaku wordt dan een keer aangespeeld door Azpilicueta, maar gaat vervolgens neer na een trekfout van Laporte. Veel balcontacten heeft de Belgische spits nog niet gehad vandaag.

40' eerste helft, minuut 40. Eindelijk legt City nog eens een vloeiende combinatie op de mat. Grealish vindt Jesus in de zestien, maar de Braziliaan schiet vervolgens wild over het doel van Mendy. Hier zat meer in voor de bezoekers. . Eindelijk legt City nog eens een vloeiende combinatie op de mat. Grealish vindt Jesus in de zestien, maar de Braziliaan schiet vervolgens wild over het doel van Mendy. Hier zat meer in voor de bezoekers.

39' eerste helft, minuut 39.

37' eerste helft, minuut 37. De Bruyne over. Kevin De Bruyne krijgt even wat ruimte en probeert het dan vanop afstand. Het schot van de Belgische draaischijf zoeft uiteindelijk een metertje over het doel van Mendy. . De Bruyne over Kevin De Bruyne krijgt even wat ruimte en probeert het dan vanop afstand. Het schot van de Belgische draaischijf zoeft uiteindelijk een metertje over het doel van Mendy.

36' eerste helft, minuut 36. City stapelt de hoekschoppen ondertussen op, maar veel doen de bezoekers daar voorlopig niet mee. Wie krijgt het stevige slot op de Chelsea-deur eens open? . City stapelt de hoekschoppen ondertussen op, maar veel doen de bezoekers daar voorlopig niet mee. Wie krijgt het stevige slot op de Chelsea-deur eens open?

33' eerste helft, minuut 33. Rodri vanop afstand. Grealish vindt Rodri aan de rand van de zestien. De Spaanse middenvelder probeert het met een afstandschot, maar Rüdiger kan zijn poging nog in hoekschop koppen. Een zeldzaam kansje in deze partij. . Rodri vanop afstand Grealish vindt Rodri aan de rand van de zestien. De Spaanse middenvelder probeert het met een afstandschot, maar Rüdiger kan zijn poging nog in hoekschop koppen. Een zeldzaam kansje in deze partij.

31' eerste helft, minuut 31. Door de blessure van James neemt Azpilicueta de rechter wingback nu voor zijn rekening. Kan de positiewissel de wedstrijd in een andere plooi leggen? . Door de blessure van James neemt Azpilicueta de rechter wingback nu voor zijn rekening. Kan de positiewissel de wedstrijd in een andere plooi leggen?

29' eerste helft, minuut 29. Vervanging bij Chelsea, Thiago Silva erin, Reece James eruit wissel Reece James Thiago Silva

28' Silva in, James out. De wedstrijd van Reece James zit er na amper een halfuur al op. De jonge Engelsman moet met een blessure naar de kant. De Braziliaan Thiago Silva is zijn vervanger. . eerste helft, minuut 28. Silva in, James out De wedstrijd van Reece James zit er na amper een halfuur al op. De jonge Engelsman moet met een blessure naar de kant. De Braziliaan Thiago Silva is zijn vervanger.

25' eerste helft, minuut 25. Zowel Lukaku als De Bruyne kunnen nog niet hun stempel drukken op deze partij. De 2 Belgen komen nauwelijks in het stuk voor, al hebben beide Rode Duivels natuurlijk aan 1 moment genoeg om toe te slaan. . Zowel Lukaku als De Bruyne kunnen nog niet hun stempel drukken op deze partij. De 2 Belgen komen nauwelijks in het stuk voor, al hebben beide Rode Duivels natuurlijk aan 1 moment genoeg om toe te slaan.

20' eerste helft, minuut 20. Wanneer komt de eerste kans? We zijn 20 minuten ver en wachten nog steeds op de eerste echte kans. De wedstrijd zit helemaal op slot en op veel doelpogingen lijken we voorlopig niet moeten hopen. . Wanneer komt de eerste kans? We zijn 20 minuten ver en wachten nog steeds op de eerste echte kans. De wedstrijd zit helemaal op slot en op veel doelpogingen lijken we voorlopig niet moeten hopen.

16' eerste helft, minuut 16. Ook Chelsea steekt een eerste keer de neus aan het venster. Werner brengt de bal voor doel, waar Lukaku nog net wordt afgetroefd door Dias. Een eerste kansje voor de Belgische recordschutter. . Ook Chelsea steekt een eerste keer de neus aan het venster. Werner brengt de bal voor doel, waar Lukaku nog net wordt afgetroefd door Dias. Een eerste kansje voor de Belgische recordschutter.

15' eerste helft, minuut 15. De Bruyne duikt een eerste keer goed op in de 16 van Chelsea. Onze landgenoot legt de bal vervolgens blind terug op Foden, maar de Engelsman is net niet snel genoeg om zijn teen tegen de voorzet te zetten. . De Bruyne duikt een eerste keer goed op in de 16 van Chelsea. Onze landgenoot legt de bal vervolgens blind terug op Foden, maar de Engelsman is net niet snel genoeg om zijn teen tegen de voorzet te zetten.

14' eerste helft, minuut 14. Kansarme openingsfase. Het blijft voorlopig nog wachten op de eerste echte kans van de wedstrijd. City heeft dan wel de bal, maar echt gevaar stichten doen de bezoekers niet. . Kansarme openingsfase Het blijft voorlopig nog wachten op de eerste echte kans van de wedstrijd. City heeft dan wel de bal, maar echt gevaar stichten doen de bezoekers niet.

10' eerste helft, minuut 10. We hebben ondertussen al enkele stevige duels de revue zien passeren in de eerste 10 minuten van de partij. Nu is het Reece James die neergaat na een duw van landgenoot Grealish. . We hebben ondertussen al enkele stevige duels de revue zien passeren in de eerste 10 minuten van de partij. Nu is het Reece James die neergaat na een duw van landgenoot Grealish.

7' eerste helft, minuut 7. City vindt vrij makkelijk de vrije man op het middenveld, waardoor Chelsea in de openingsfase van deze wedstrijd niet aan voetballen toekomt. Romelu Lukaku zal geduldig op zijn moment moeten wachten. . City vindt vrij makkelijk de vrije man op het middenveld, waardoor Chelsea in de openingsfase van deze wedstrijd niet aan voetballen toekomt. Romelu Lukaku zal geduldig op zijn moment moeten wachten.