Manchester City, met De Bruyne als invaller, geraakt niet voorbij Southampton

Het meest discutabele moment van de wedstrijd kwam er op het uur. Adam Armstrong werd onderuit gehaald door Kyle Walker, die rood en een penalty incasseerde. Alleen draaide de VAR die beslissing terug.

Kevin De Bruyne, in minuut 68 ingevallen, zag in de slotminuut City wel nog dicht bij een winnende treffer komen. Raheem Sterling werkte de bal tegen de netten in een reboud, maar zag zijn treffer afgekeurd voor zeer nipt buitenspel.