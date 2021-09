LIVE: Hij doet het meteen! Ronaldo prikt de 1-0 tegen de touwen

Het is meteen ook rusten geblazen. Newcastle United trok een dubbele afweergordel op en loerde op de counter. Manchester United had het dan weer moeilijk om openingen te vinden. Ronaldo prikte net voor de rust nog eentje binnen.

eerste helft, minuut 48. Rust. Het is meteen ook rusten geblazen. Newcastle United trok een dubbele afweergordel op en loerde op de counter. Manchester United had het dan weer moeilijk om openingen te vinden. Ronaldo prikte net voor de rust nog eentje binnen. .

eerste helft, minuut 47. GOAL! Ronaldo met de 1-0! Hij doet het meteen! Cristiano Ronaldo staat op de goede plek om de rebound in doel te tikken. Dat is binnenkomen door de grote poort. .

eerste helft, minuut 43. Zo naderen we stilaan de rust en blijft het wachten op echt uitgespeelde kansen. Het mag wel wat meer zijn. .

eerste helft, minuut 31. Na een afgeweken schot van Sancho krijgt ManU een nieuwe hoekschop. Maguire kan ook koppen, maar besluit in de handen van Woodman. .

eerste helft, minuut 31. Schot Fernandes. Bruno Fernandes probeert het nog maar eens. Jadon Sancho kan bijna het schot van zijn ploegmaat in doel verwerken. .

eerste helft, minuut 27. Willock verovert de bal in de 16 van Manchester United en besluit meteen op doel. Zijn schot gaat ver over en naast. .

eerste helft, minuut 26. Bruno Fernandes heeft plots iets speciaals in petto. De Portugees probeert het vanaf de middenlijn. Hij kan doelman Woodman niet verschalken. .

eerste helft, minuut 19. Varane net naast. De 1e hoekschop van de partij levert ook gevaar op. Varane zet er zijn knikker tegen en kopt maar net naast. Het is de 1e grote kans van deze wedstrijd. .

eerste helft, minuut 10. Zijnet. "CR7" begint wat onder stoom te komen. Hij pakt uit met enkele overstapjes en vuurt dan een schot af. In het zijnet. .

eerste helft, minuut 10. Cristiano Ronaldo wil in de 16 een bal meteen uit de lucht plukken. Hij mist zijn schot wat, zodat het geen gevaar wordt voor doelman Woodman. .

eerste helft, minuut 1. Aftrap. De bal rolt in een kolkend Old Trafford. Kan Ronaldo zijn terugkeer meteen opluisteren met een doelpunt? .

15:56

vooraf, 15 uur 56. De spelers betreden de grasmat in een sfeervol Old Trafford. Ook Sir Alex Ferguson is er bij, hij wil dit historisch moment absoluut niet missen. .