Een rentree door de grote poort: Cristiano Ronaldo scoort twee keer voor Manchester United

Old Trafford geniet van rentree van "CR7"

Dat heet dan terugkeren door de grote poort. Nog steeds met datzelfde killerinstinct waarmee hij in 2009 afscheid nam van de "Mancunians". Al was die kans afwerken wel een eitje.

Alles stond op Old Trafford in het teken van de grote rentree. Wanneer Cristiano Ronaldo na 12 jaar en 118 dagen nog eens het rode shirt aantrok, barstte het "Theatre Of Dreams"haast uit zijn voegen toen "CR7" de grasmat betrad. Newcastle United zou zich wel niet zomaar gewonnen geven. De bezoekers trokken een dubbele afweergordel op en prikten met de pijlsnelle Saint-Maximin vaak gevaarlijk tegen. De fans van ManU moesten het dan maar doen met enkele afstandsschoten.

Geen sleet op goalgetter

De Grote Ronaldo Show ging ook na de rust onverstoord verder. Manquillo had er net 1-1 van gemaakt wanneer Shaw Ronaldo een keer diep stuurde. 2 keer knipperen met de ogen en zijn 2e van de namiddag hing tegen de touwen.



Bruno Fernandes (met een heerlijke krul) en Jesse Lingard (in blessuretijd) pikten ook hun doelpuntje mee. Maar de man in de spotlights was uiteraard Cristiano Ronaldo.



Neen, er zit nog geen sleet op de 36-jarige goalgetter genaamd Cristiano Ronaldo.