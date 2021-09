Leider Tottenham zingt een toontje lager na nederlaag bij Crystal Palace

Tottenham had zich voor de uitjes van de nationale ploegen op geen foutje laten betrappen, maar tegen Crystal Palace was het een schim van zichzelf.



De thuisploeg domineerde de match, maar kon dat overwicht - 7 schoten op doel tegenover 0 van de bezoekers in de eerste helft - lange tijd niet verzilveren.





Op het uur werd de wedstrijd een definitieve richting uitgestuurd: Tottenham-verdediger Tanganga belandde in enkele minuten tijd twee keer in het boekje van de scheidsrechter.



Een kwartier voor tijd brak Zaha de ban vanaf de stip na hands van Davies, daarna ging debutant Edouard met de aandacht lopen.



De vervanger van Rode Duivel Benteke scoorde na 84 minuten, vrijwel meteen na zijn invalbeurt, de verlossende 2-0. In de slotfase dikte het PSG-product de score nog aan.