Tielemans' goal is pleister op wonde voor 10-koppig Leicester, West Ham op 1

Leicester, de nummer 5 van vorig seizoen, en West Ham, de nummer 6 gescheiden door 1 puntje, leverden een evenwichtig schouwspel in het eerste deel van de wedstrijd.

Leicester monopoliseerde de bal, maar deed daar niets gevaarlijks mee. Kort voor het half uur recupereerde thuisspeler Rice de bal en een mooie counter later stond het 1-0 langs Fornals.



De zaken verergerden voor de bezoekers toen Perez naar de kant moest met rood. Hij maakte een gemene beweging richting een tegenspeler, de VAR had het gezien.

Benrahma leek de genadeslag toe te dienen, maar dat was buiten Tielemans gerekend, die 20 minuten voor tijd in de kluts de aansluitingstreffer noteerde. Antonio drukte met 2 goals in de laatste 10 minuten de hoop de kop in.

West Ham staat met 6 op 6 helemaal bovenaan, samen met Chelsea, Liverpool, Brighton en Hove en Tottenham. Het heeft net als Chelsea en Liverpool een doelsaldo van +5, maar het scoorde zelf 8 keer, die andere 2 ploegen maar 5 keer.

Leicester, dat op dag 1 Wolverhampton versloeg, is 12e met 3 op 6. Tielemans speelde hele match, Praet en Castagne bleven op de bank.