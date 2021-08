LIVE: City walst ook zonder De Bruyne over promovendus Norwich

Zowel bij Norwich als bij Manchester City mag er een klepper de bank gaan verwarmen. Jack Grealish mag na een doelpunt in zijn Eithad-debuut met een glimlach plaatsnemen in de zetel. Bij Teemu Pukki dondert het. De Finse cultspits heeft vandaag maar weinig bruikbare ballen gekregen.

tweede helft, minuut 78. Wissel van de wacht. Zowel bij Norwich als bij Manchester City mag er een klepper de bank gaan verwarmen. Jack Grealish mag na een doelpunt in zijn Eithad-debuut met een glimlach plaatsnemen in de zetel. Bij Teemu Pukki dondert het. De Finse cultspits heeft vandaag maar weinig bruikbare ballen gekregen. .

Masterclass driehoekjes. Architect Guardiola ziet een van zijn tekeningen tot leven komen. Een driehoekje tussen Walker-Jesus-Sterling wordt in een doelpunt vertaald. De assist is wederom van Jesus, het doelpunt deze keer van invaller Sterling.

tweede helft, minuut 72. Doelpunt City: 4-0! Masterclass driehoekjes. Architect Guardiola ziet een van zijn tekeningen tot leven komen. Een driehoekje tussen Walker-Jesus-Sterling wordt in een doelpunt vertaald. De assist is wederom van Jesus, het doelpunt deze keer van invaller Sterling. .

C'est simple comme bonjour. Het stond in de sterren geschreven: de 3-0 is een feit. De (Spaanse) Fransman Aymeric Laporte krijgt twee beurten om een vrije trap binnen te werken.

tweede helft, minuut 64. Doelpunt City: 3-0! C'est simple comme bonjour. Het stond in de sterren geschreven: de 3-0 is een feit. De (Spaanse) Fransman Aymeric Laporte krijgt twee beurten om een vrije trap binnen te werken. .

De EK-primus van Engeland mag ook nog eens in de Norwich-defensie komen poken. Hij komt de plaats van Spanjaard Ferran Torres vervangen. Aan kwaliteit inboeten is hier niet aan de orde.

tweede helft, minuut 61. Hallo Raheem Sterling. De EK-primus van Engeland mag ook nog eens in de Norwich-defensie komen poken. Hij komt de plaats van Spanjaard Ferran Torres vervangen. Aan kwaliteit inboeten is hier niet aan de orde. .

Dat City het meeste balbezit heeft, is geen unicum. Ook in de tweede helft delen ze het leer haast niet met de geel-groene belager. Vooral de voorlijn van Norwich heeft nog niet veel mogen kennismaken met de nieuwe Premier League-bal.

71% balbezit voor City. Dat City het meeste balbezit heeft, is geen unicum. Ook in de tweede helft delen ze het leer haast niet met de geel-groene belager. Vooral de voorlijn van Norwich heeft nog niet veel mogen kennismaken met de nieuwe Premier League-bal. . tweede helft, minuut 59.

56'

tweede helft, minuut 56. Krul in een schietkraam . Krul waant zich even in een schietkraam. Bij Manchester City zijn ze hard aan het werken aan een derde treffer. Zo lossen onder anderen Walker en Jesus een kogel naar de kooi van Krul. Zijn handschoenen en de Norwich-muur staat voorlopig nog pal in de tweede helft. .