LIVE: Droomdebuut voor Lukaku! Spits schiet na kwartier al raak

Het is toch opletten voor Martinelli bij Chelsea. De Braziliaan krijgt de bal in de diepte aangespeeld, maar Christensen voorkomt het gevaar. Arsenal krijgt weer een hoekschop. Ondertussen maakt Aubameyang zich klaar om in te vallen.

Mount met de knal. Weer wordt er een combinatie opgezet tussen Reece James en Romelu Lukaku. Het eindstation? Mason Mount. De middenvelder kan de bal net niet tussen de palen krijgen. Hier zat meer in.

Arsenal wordt even tureluurs getikt. De Gunners hebben geen verhaal tegen de snelle voetjes van Havertz en co. Chelsea kampeert op de helft van Arsenal.

Mendy met de vuisten. Een hoekschop komt na wat geharrewar voor de voeten van Saka. De Engelse international twijfelt niet en haalt meteen uit. Mendy staat goed op de letten bokst het leer in hoekschop. Zonder vervolg. De Gunners kunnen niet gevaarlijk zijn op de standaardsituatie.

Lukaku bijna! Kovacic recupereert de bal aan de zijlijn en ziet de ruimte bij Lukaku. Die kan de bal net niet goed genoeg onder controle krijgen, maar krijgt er toch nog een schot uit. Jammer genoeg voor de Rode Duivel wordt het leer gestopt door zijn tegenstander.

Lukaku probeert zich door te zetten. De Blues vinden steeds makkelijker Lukaku. De spits probeert zich een weg te banen door de defensie van Arsenal, maar daar is geen doorkomen aan.

Ondertussen hebben de hemelsluizen zich geopend. Als het veld er wat te droog bijlag, is dat bij deze opgelost. Zorgt de regen voor wat meer uitgespeelde kansen?

We voetballen weer. De bal rolt weer in Londen. Arsenal krijgt nog 45 minuten om een nederlaag af te wenden. Of kan Lukaku nog een doelpuntje aan zijn totaal toevoegen?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

18:21 rust, 18 uur 21.

18:18 rust, 18 uur 18. We gaan rusten. Lukaku duikt na een droomdebuut de kleedkamers in. De spits opende na een kwartier zijn rekening bij zijn nieuwe club. Dat doelpunt gaf Chelsea vleugels. Wat later kon ook Reece James zijn naam op het scorebord zetten. Arsenal was niet bij machte om daarna nog gevaarlijk te zijn en moet in de tweede helft uit een ander vaatje tappen, wil het nog een punt uit de brand slepen.

Arsenal was niet bij machte om daarna nog gevaarlijk te zijn en moet in de tweede helft uit een ander vaatje tappen, wil het nog een punt uit de brand slepen.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45' Gele kaart voor Rob Holding van Arsenal tijdens eerste helft, minuut 45 Rob Holding Arsenal

44' eerste helft, minuut 44. Toch wat nervositeit bij Chelsea. Een hoekschop komt via Mari tot bij Holding. De verdediger is weliswaar geen spits en kan niet op de doel besluiten. In de fase daarop probeert Holding het leer terug te veroveren en gaat daarbij gevaarlijk in de fout. De scheidsrechter duwt Holding een gele kaart onder zijn neus.

43' eerste helft, minuut 43.

42' eerste helft, minuut 42. Dat strafschopmoment geeft Arsenal toch weer wat moed. Martinelli kan bijna alleen op Mendy afstormen. Gelukkig voor Chelsea staat Rüdiger goed op te letten. De Duitser kan nog net het euvel voorkomen.

41' eerste helft, minuut 41. Geen strafschop! Saka gaat plots tegen de grond. Op de beelden is te zien dat de Engelsman ien Reece James in elkaar haken. De scheidsrechter moet niet weten van een strafschop en wijst naar de cornervlag. Hoekschop.

37' eerste helft, minuut 37. Chelsea heeft de totale controle over de wedstrijd. Het had tien minuten nodig om in de wedstrijd te komen, maar heeft na dat doelpunt van Lukaku de grip op de wedstrijd niet meer uit handen gegeven. Arsenal probeert wel een gaatje te vinden, maar daar slaagt het voorlopig niet in.

35' eerste helft, minuut 35. James zet Chelsea op rozen. Reece James is aan een sterke partij bezig en bekroont zijn goede wedstrijd met een doelpunt. Lukaku laat een pass van Alonso goed lopen tot bij Mount, die goed het overzicht bewaard en James de 0-2 aanbiedt. James trapt de bal knap tegen de touwen.