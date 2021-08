Droomdebuut voor Lukaku! Spits schiet al snel raak en wint van Arsenal

19:21 einde, 19 uur 21. Einde. Chelsea wint de stadsderby tegen Arsenal met 0-2. De Blues begonnen afwachtend aan de wedstrijd, maar na doelpunten van debutant Romelu Lukaku en Reece James, stoomden de Blues door naar een makkelijke overwinning. Chelsea start het seizoen zo met twee overwinningen, Arsenal met twee nederlagen. . Einde Chelsea wint de stadsderby tegen Arsenal met 0-2. De Blues begonnen afwachtend aan de wedstrijd, maar na doelpunten van debutant Romelu Lukaku en Reece James, stoomden de Blues door naar een makkelijke overwinning. Chelsea start het seizoen zo met twee overwinningen, Arsenal met twee nederlagen.

90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

90+1' tweede helft, minuut 91. 3 minuten extra. We krijgen 3 minuten extra tijd. Chelsea heeft zijn schaapjes op het droge. Lukaku wint bij zijn debuut de stadsderby. . 3 minuten extra We krijgen 3 minuten extra tijd. Chelsea heeft zijn schaapjes op het droge. Lukaku wint bij zijn debuut de stadsderby.

90' tweede helft, minuut 90. Arteta met een sip gezicht. Mikel Arsenal is er met zijn Arsenal niet in geslaagd om Chelsea het vuur aan de schenen te leggen. Coach Arteta voelt de bui al hangen. De Spaanse trainer is het seizoen begonnen met twee nederlagen. Niet het resultaat waar ze op gehoopt hadden. . Arteta met een sip gezicht Mikel Arsenal is er met zijn Arsenal niet in geslaagd om Chelsea het vuur aan de schenen te leggen. Coach Arteta voelt de bui al hangen. De Spaanse trainer is het seizoen begonnen met twee nederlagen. Niet het resultaat waar ze op gehoopt hadden.

90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij Chelsea, Timo Werner erin, Kai Havertz eruit wissel Kai Havertz Timo Werner

89' tweede helft, minuut 89. Lukaku mag blijven staan. Het is niet Lukaku, maar Havertz die mag gaan rusten. Werner mag zo zijn landgenoot vervangen en neemt zijn plek in op de linkerflank. . Lukaku mag blijven staan Het is niet Lukaku, maar Havertz die mag gaan rusten. Werner mag zo zijn landgenoot vervangen en neemt zijn plek in op de linkerflank.

89' tweede helft, minuut 89. Werner gaat invallen. Mag Lukaku gaan rusten? Timo Werner staat klaar om in te vallen. . Werner gaat invallen Mag Lukaku gaan rusten? Timo Werner staat klaar om in te vallen.

86' tweede helft, minuut 86. Bijna 0-3. Lukaku krijgt met een gelukje de bal goed tot bij zich. De Rode Duivel wacht tot op het juiste moment om Kai Havertz de 0-3 aan te bieden. De Duitser doet het ook goed en speelt het leer door de benen van Leno. Maar de bal gaat niet helemaal door de benen van de doelman. Geen 0-3 dus. . Bijna 0-3 Lukaku krijgt met een gelukje de bal goed tot bij zich. De Rode Duivel wacht tot op het juiste moment om Kai Havertz de 0-3 aan te bieden. De Duitser doet het ook goed en speelt het leer door de benen van Leno. Maar de bal gaat niet helemaal door de benen van de doelman. Geen 0-3 dus.

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Chelsea, Hakim Ziyech erin, Mason Mount eruit wissel Mason Mount Hakim Ziyech

81' tweede helft, minuut 81. Lukaku wijkt steeds meer uit naar de flank en zet daar zijn dichtste belager in de wind. De Rode Duivel is niet zelfzuchtig en speelt het leer naar de opkomende Mount, wiens voorzet nog net afgeblokt wordt. Het was meteen ook het laatste wapenfeit van Mount. Ziyech is zijn vervanger. . Lukaku wijkt steeds meer uit naar de flank en zet daar zijn dichtste belager in de wind. De Rode Duivel is niet zelfzuchtig en speelt het leer naar de opkomende Mount, wiens voorzet nog net afgeblokt wordt. Het was meteen ook het laatste wapenfeit van Mount. Ziyech is zijn vervanger.

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Arsenal, Folarin Balogun erin, Gabriel Martinelli eruit wissel Gabriel Martinelli Folarin Balogun

78' tweede helft, minuut 78. Er sluipen steeds meer slordigheden in het spel van beide ploegen. Een aanval uitspelen wordt zo wel erg moeilijk. . Er sluipen steeds meer slordigheden in het spel van beide ploegen. Een aanval uitspelen wordt zo wel erg moeilijk.

77' tweede helft, minuut 77. Leno met de save! Daar was Lukaku weer. Lukaku zet eerst zelf de aanval nog op. Via James en Mount komt de bal toch weer tot bij Lukaku, die zijn kopbal nog gered ziet worden door Bernd Leno. Een knappe redding van de Duitser. Dit was een gemaakte goal. . Leno met de save! Daar was Lukaku weer. Lukaku zet eerst zelf de aanval nog op. Via James en Mount komt de bal toch weer tot bij Lukaku, die zijn kopbal nog gered ziet worden door Bernd Leno. Een knappe redding van de Duitser. Dit was een gemaakte goal.

75' tweede helft, minuut 75. Sambi Lokonga zorgt toch voor wat gevaar. De jonge middenvelder pompt de bal in het strafschopgebied. Weer komt de bal bijna tot bij Holding. Die kan net niet bij het leer. De verdediger stond ook buitenspel, dus het feest had sowieso niet doorgegaan. . Sambi Lokonga zorgt toch voor wat gevaar. De jonge middenvelder pompt de bal in het strafschopgebied. Weer komt de bal bijna tot bij Holding. Die kan net niet bij het leer. De verdediger stond ook buitenspel, dus het feest had sowieso niet doorgegaan.

74' tweede helft, minuut 74. James blijft even liggen. Reece James is na een stevig contact even groggy. De medische staff van Chelsea is meteen ter plaatse om de wingback bij te staan. Chelsea staat zo even met zijn tienen te voetballen. . James blijft even liggen Reece James is na een stevig contact even groggy. De medische staff van Chelsea is meteen ter plaatse om de wingback bij te staan. Chelsea staat zo even met zijn tienen te voetballen.

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Chelsea, N'Golo Kanté erin, Mateo Kovacic eruit wissel Mateo Kovacic N'Golo Kanté

72' tweede helft, minuut 72. Kanté mag invallen. Ook Chelsea gaat wisselen. Mateo Kovacic mag naar de kant. In zijn plaats komt N'Golo Kanté het middenveld versterken. Tuchel merkt dat Chelsea de grip op de wedstrijd verliest. . Kanté mag invallen Ook Chelsea gaat wisselen. Mateo Kovacic mag naar de kant. In zijn plaats komt N'Golo Kanté het middenveld versterken. Tuchel merkt dat Chelsea de grip op de wedstrijd verliest.

71' tweede helft, minuut 71. Ook Chelsea probeert het. Het gaat nu goed over en weer. Reece James kan op doel besluiten, maar vindt onderweg nog een been van een Arsenal-verdediger. De hoekschop die daarop volgt, leidt tot niets. . Ook Chelsea probeert het Het gaat nu goed over en weer. Reece James kan op doel besluiten, maar vindt onderweg nog een been van een Arsenal-verdediger. De hoekschop die daarop volgt, leidt tot niets.

68' tweede helft, minuut 68. Smith Rowe kan net niet besluiten. Cédric krijgt de bal aan de zijlijn aangespeeld door Pépé. De Portugees ziet de jonge Smith Rowe oprukken en brengt het leer tot bij zijn Engelse ploegmaat. Smith Rowe kan de bal net niet goed genoeg controleren om tot een schot te komen. . Smith Rowe kan net niet besluiten Cédric krijgt de bal aan de zijlijn aangespeeld door Pépé. De Portugees ziet de jonge Smith Rowe oprukken en brengt het leer tot bij zijn Engelse ploegmaat. Smith Rowe kan de bal net niet goed genoeg controleren om tot een schot te komen.