Meteen een topaffiche in de Premier League, zonder KDB en Kane

17:00 vooraf, 17 uur . Geen Belgen meer bij Tottenahm, Dele in de ploeg. Door het vertrek van Toby Alderweireld naar het Midden-Oosten staan er voor het eerst sinds heel lang geen Belgen meer op het wedstrijdblad bij Tottenham. Tanganga, Dier, Sanchez en Reguilon vormen de defensie van de thuisploeg. Ook Dele Alli, onder Mourinho volledig weggedeemsterd, krijgt een basisplaats van coach Nuno Espirito Santo.

16:48 vooraf, 16 uur 48. Sterke City-kern, debuut Grealish. Bij Man.City valt het debuut van Jack Grealish op. De Engelse international kwam deze zomer voor een recordbedrag over van Aston Villa en moet de nieuwe sterke man op het middenveld worden. In de verdediging krijgt Ake de voorkeur op Laporte, voorin moeten Sterling, Torres en Mahrez voor de goals zorgen. De bank van de bezoekers oogt dan weer erg indrukwekkend in Londen: onder meer Jesus, Laporte, Rodrigo, De Bruyne en Bernardo Silva moeten tevreden zijn met een plaatsje in de dug-out.

16:23 vooraf, 16 uur 23. Ook geen Kane. City mist KDB (op de bank) en Foden, Tottenham rekent niet op Harry Kane vandaag. De goalgetter keerde pas later terug uit vakantie na het EK en trainde nog maar één keer met de rest van het team. Hij staat bovendien ook in de belangstelling van Manchester City. Het einde van die transfersoap is nog niet geschreven. Zonder Kane won Tottenham slecht 5 van de laatste 17 duels. Een van die zeges kwam er vorig jaar wel tegen City: 2-0.

16:11 vooraf, 16 uur 11. De voorbije drie ontmoetingen tussen Tottenham en Manchester City in Londen werden allemaal gewonnen door Tottenham. Bovendien kreeg het in die drie duels geen enkele goal tegen. Pep Guardiola verloor in zijn indrukwekkende carrière nog nooit vier keer na mekaar een uitwedstrijd tegen dezelfde tegenstander. Maakt de Spanjaard vandaag een einde aan zijn slechte uitreeks tegen Tottenham?

16:08 vooraf, 16 uur 08. 11 op een rij? Manchester City is bezig aan een waanzinnig sterke reeks in openingswedstrijden van het Premier League-seizoen. Sinds 2011 won het telkens de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, goed voor tien zeges op een rij op speeldag 1. Enkel Aston Villa deed ooit even goed, maar daarvoor moeten we al terug naar het einde van de 19e eeuw: van 1891 tot 1900.

15:58 vooraf, 15 uur 58. Geen KDB en Foden bij City. Manchester City moet het tegen Tottenham voorlopig zonder Kevin De Bruyne doen. De draaischijf van het team van Pep Guardiola heeft nog te veel last van zijn enkelblessure die hij opliep tijdens het EK voetbal met de Rode Duivels. Hij zit wel op de bank, maar komt naar alle waarschijnlijkheid niet in actie. Phil Foden zit niet in de wedstrijdselectie van Manchester City, hij is vier weken out met een voetblessure.

15:50 vooraf, 15 uur 50. Topper mét fans! Voor het eerst sinds 4 maart 2020 zal het Tottenham Hotspur Stadium opnieuw goed gevuld zijn met voetbalfans. Ook in Engeland zijn de coronamaatregelen verder versoepeld.

Opstelling Tottenham Hotspur. Hugo Lloris, Japhet Tanganga, Davinson Sánchez, Eric Dier, Sergio Reguilón, Lucas Moura, Oliver Skipp, Dele Alli, Pierre-Emile Højbjerg, Steven Bergwijn, Son Heung-Min

Opstelling Manchester City. Ederson, João Cancelo, Rúben Dias, Nathan Aké, Benjamin Mendy, Jack Grealish, Fernandinho, Ilkay Gündogan, Riyad Mahrez, Ferrán Torres, Raheem Sterling