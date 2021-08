"Are you watching, Harry Kane?" Tottenham heeft spits niet nodig om City te kloppen

"Are you watching, Harry Kane?"

Het volgepakte Tottenham Hotspur Stadium zag een afwachtende eerste helft met weinig uitgespeelde doelkansen. City was baas, maar zonder Kevin De Bruyne in de ploeg was het toch wat zoeken naar de vrije man. Aanwinst Jack Grealish probeerde wel.

De beste kansen waren voor de rust dan ook voor de thuisploeg. Ilkay Gündogan redde zijn team op de lijn op een schot van Lucas Moura, Heung-min Son mikte net naast vlak voor de rust. Tussendoor kreeg Riyad Mahrez te veel ruimte in de zestien, ook hij kreeg het leer niet tussen de palen.

Na de thee ging het goed op en neer. Na tien minuten spelen, hield Son zijn bewaker Nathan Aké goed aan de praat, Ederson had geen verhaal op de goede plaatsbal van de Zuid-Koreaan.

Na de 1-0 kon Steven Bergwijn het vrijwel meteen helemaal afmaken na een zoveelste fout van Benjamin Mendy, het schot van de Nederlander likte de paal.

Nadien begon het City-offensief, maar ook met De Bruyne in het team wilde het niet lukken. Ferran Torres, duidelijk geen diepe spits, kwam telkens te kort. Harry Kane, vandaag afwezig en in het vizier van City, zou er misschien wel eentje van hebben gemaakt.

Maar vandaag bleven de drie punten in Londen. Met "Are you watching, Harry Kane?", sloten de Tottenham-fans hun geslaagde middag af.