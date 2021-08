Pogba (4 assists) en Fernandes (3 goals) doen Old Trafford daveren

Old Trafford zat voor het eerst in lange tijd nog eens tjokvol, met 72.722 bezette zitjes. Moet het gezegd: al lang voor de aftrap hing er elektriciteit in de lucht van Manchester.



Voor de match werden de fans al op hun wenken bediend. Het bestuur van United maakte de komst van Raphaël Varane bekend. De Franse topverdediger mocht meteen het veld op om zich te presenteren aan een dankbaar publiek.



Het slot in de wedstrijd werd na een halfuur opengedraaid. Een meesterlijke Paul Pogba vond Bruno Fernandes in de diepte, de Portugees maakte het koelbloedig af: 1-0.



Leeds antwoordde net na de rust met de gelijkmaker, maar er stond geen maat op United. Pogba had na de 1-1 nog drie assists in zijn voeten zitten, Bruno Fernandes was nog goed voor twee treffers. Greenwood en Fred maakten de 5-1 vol.



Leuk statistiekje: Pogba doet in deze ene wedstrijd beter dan heel vorig seizoen, toen de Fransman niet verder kwam dan 3 assists in 26 wedstrijden.



In het slot van de partij mocht Jadon Sancho, de man van 100 miljoen pond, een kwartiertje invallen.