Tottenham doet slechte zaak voor Europa met thuisverlies tegen Villa

10.000 fans zaten in de tribune moesten de kelk mee ledigen. Ze zagen nochtans hoe Bergwijn snel de thuisploeg, met Alderweireld 90 minuten op het veld, op voorsprong trapte.

Een owngoal van Reguilon luidde evenwel de ommekeer in. De 1.000 owngoal in de geschiedenis van de Premier League was een beauty, maar jammer genoeg in het verkeerde doel.

Kort voor de rust draaide Watkins de rollen helemaal om. De Spurs hadden nog een hele helft om iets aan de uitkomst te veranderen, maar dat lukte niet meer.

Tottenham blijft in de stand voorlopig nog wel zesde, maar het ziet Everton, dat gelijktijdig met 1-0 won Wolverhampton, naast zich komen met 59 punten. West Ham, dat nog een match minder telt, heeft er ook 59.

De zesde plaats in Engeland is de laatste die recht geeft op de Europa League. De fans zagen het met lede ogen aan: de spelers werden bij het verlaten van het stadion uitgejouwd.