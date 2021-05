Chelsea neemt revanche op Leicester, strijd om CL-plaatsen blijft erg spannend

Timo Werner had het dit seizoen bijzonder moeilijk om te scoren voor zijn club Chelsea. Tegen Leicester City lukte het zowaar twee keer voor de rust, maar telkens werd de Duitser teruggefloten door de VAR.

Meteen na de rust maakte een landgenoot van hem dan maar het openingsdoelpunt, zonder dat die dat al te goed leek te beseffen. Van dichtbij devieerde Rüdiger het leer in doel op een corner, Schmeichel was kansloos.

Twintig minuten later versierde Werner een strafschop, Jorginho faalde niet, goed voor 2-0. De aansluitingstreffer van Iheanacho zorgde nog voor een spannende slotfase, maar verder kwam Leicester City niet meer.

Chelsea, dat nog Kanté verloor met een blessure, springt door de overwinning over Leicester in de stand naar de derde plaats. Liverpool kan bij een zege tegen Burnley morgen naast Leicester komen en dus is het nog altijd niet zeker wie naast de twee teams uit Manchester volgend seizoen de Champions League in mag.