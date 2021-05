VIDEO: Knappe sologoal van Trossard luidt straffe comeback van Brighton tegen City in

Vrije trap voor Manchester City. Adam Webster (Brighton & Hove Albion) hield Rúben Dias vast en dat had de scheidsrechter gezien.

Vrije trap voor Manchester City. Adam Webster (Brighton & Hove Albion) hield Rúben Dias vast en dat had de scheidsrechter gezien. tweede helft, minuut 93.

Yves Bissouma (Brighton & Hove Albion) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Fernandinho (Manchester City). tweede helft, minuut 88.

Gabriel Jesus (Manchester City) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Adam Lallana (Brighton & Hove Albion). tweede helft, minuut 87.

Jakub Moder (Brighton & Hove Albion) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op John Stones (Manchester City). tweede helft, minuut 83.

Fernandinho (Manchester City) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Yves Bissouma (Brighton & Hove Albion). tweede helft, minuut 82.

81'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 81.