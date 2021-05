Ferran Torres maakt feestweek van City compleet met hattrick tegen Newcastle

Veel goede wil was de reactie bij Manchester City. Newcastle stond stevig te verdedigen, tot Cancelo uitpakte met een zondagsschot op vrijdagavond. Via het been van een verdediger klopte de Portugees doelman Dubravka.

10 minuten later scoorde Newcastle bijna de tweede van de avond. Shelvey kreeg een vrije trap en knalde die op de lat. Debutant in doel, de 35-jarige Scott Carson, slaakte een zucht van opluchting.

Slechts 20% balbezit en geen enkele uitgespeelde kans was het verdict voor Newcastle na 25 minuten. Toch was het de thuisploeg die op voorsprong kwam. Shelvey slingerde een hoekschop richting Krafth, die de openingstreffer tegen de touwen kopte.

Manchester City lijkt zijn kampioenenfeestje goed verteerd te hebben. Het het spel van de kampioen was fluks in de openingsminuten. Jesus en Torres kregen kleine kansjes, maar maakten die niet af.

Ferran Torres kroont zich tot matchwinnaar

In het begin van de tweede helft lag het tempo te laag om de neutrale toeschouwer op het puntje van de stoel te houden. Manchester City had het balbezit, maar deed daar weinig mee.

Op het uur knutselde de thuisploeg iets in elkaar. Joe Willock werd in de zestien gevloerd door Walker. Newcastle mocht zowaar een 2e strafschop nemen. Carson redde de eerste poging, maar in de herneming was het wel prijs: 3-2.

Nog geen minuut later hing Ferran Torres de bordjes weer in evenwicht met een knal hoog in doel. De jonge vleugelaanvaller had trek in meer en maakte er in geen tijd 3-4 van. Cancelo trof de paal, Torres tikte zijn hattrick over de doellijn.

Newcastle vond het welletjes en erkende zijn meerdere in de kersverse landskampioen. De thuisploeg besloot alle energie in de verdediging te pompen, wat resulteerde in een wedstrijd die City rustig kon uittikken.

De ploeg van Pep Guardiola boekte zo zijn ... uitoverwinning op rij en neemt zo het record van Chelsea af. In de stand telt Manchester City 83 punten.