LIVE: Greenwood wist openingsdoelpunt van Leicester City uit

Door de as van het veld wordt Vardy in het straatje gestuurd, maar de Leicester-spits heeft ook een duwtje nodig om bij de bal te komen. Dat heeft ook ref Pawson gezien.

31'

eerste helft, minuut 31. In het begin van de wedstrijd had Leicester licht de bovenhand, maar ondertussen is de wedstrijd vrij evenwichtig geworden. Een spektakel is het voorlopig nog niet. Afgezien van de beide goals hebben we nog niet veel grote kansen gezien. .