LIVE: City is virtueel kampioen in een voorlopig voorzichtige titelmatch

tweede helft, minuut 57. Vrolijke vrienden? Chelsea gaat even kamperen op de 16-meter van City. Het combineert gretig van links naar rechts, maar voorlopig kunnen ze de dam niet breken met een bal vooruit. .

tweede helft, minuut 54. Retro Ziyech . Ziyech solliciteert voor een basisplaats. In Ajax maakte hij furore met zijn fluwelen baltoets en puike traptechniek, maar in Chelsea wordt hij voorlopig naar de bank gedegradeerd. Vandaag lijkt hij zijn basisplaats met twee handen te grijpen als bedrijvigste man op het veld. .

tweede helft, minuut 52. Zowel Ziyech als Aguero trekken de kaart van het afstandsschot. Beide pogingen worden gemakkelijk gepareerd door de doelmannen. Niet geprobeerd is altijd mis ... .

tweede helft, minuut 50. Werner vs Dias. Timo Werner duikt op in de grote rechthoek. Hij wil op doel besluiten, maar ziet de überverdediger Dias zijn kamp bewaken. Werner besluit om de dribbel niet te wagen en wil meteen afdrukken. Zijn bal mist richting en rolt tegen de touwen van het zijnet. .

tweede helft, minuut 46. Start! De bal rolt opnieuw in het Etihad Stadium. Kan City zich met een betere tweede helft tot kampioen van Engeland kronen? .

Aguero kreeg nog een penalty om zijn City-periode magna cum laude af te studeren, maar de goalgetter zag zijn panenka sterven in de handen van Mendy. Hij draait zo een kans, om zijn voet naast het doelpuntenrecord (voor één Club) van Rooney te zetten, de nek om. Hopen op een 2e helft met meer spektakelwaarde ...

eerste helft, minuut 51. Rust: 1-0! Het leek lang op een veredelde vriendenmatch die getypeerd werd door afwachtend voetbal. De studieronde eindigde toch met een doelpunt. Sterling kroonde zich met de enige treffer tot de primus van de eerste helft. Aguero kreeg nog een penalty om zijn City-periode magna cum laude af te studeren, maar de goalgetter zag zijn panenka sterven in de handen van Mendy. Hij draait zo een kans, om zijn voet naast het doelpuntenrecord (voor één Club) van Rooney te zetten, de nek om. Hopen op een 2e helft met meer spektakelwaarde ... .

eerste helft, minuut 48. Pananka? . Aj aj aj. Aguero waant zich even Pirlo en probeert een panenka. Mendy heeft dat in de mot en blijft keurig staan. Als het lukt is het geniaal, nu ziet het er maar schlemielig uit. .