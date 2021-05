Burnley doet het licht uit: Fulham degradeert naar The Championship

Fulham had in eigen stadion dit seizoen nog maar 9 keer gescoord en ook tegen Burnley was het in hetzelfde bedje ziek. Ondanks heel wat balbezit kon de thuisploeg met moeite een kans afdwingen tegen een stug Burnley.

En net voor de pauze sloeg Burnley ongenadig toe. Vydra (ex-Club Brugge) haalde de achterlijn en legde terug. Iedereen in de Fulham-defensie kwam een stapje te laat en Westwood prikte de 0-1 in doel.

Net voor de rust deed Chris Wood de boeken helemaal toe. De spits buffelde de bal in de bovenhoek voor de 0-2. Met de moed der wanhoop en tegen beter weten in ging Fulham op zoek naar de aansluitingstreffer, maar die kwam er niet.

Fulham vergezelt West Bromwich Albion en Sheffield United naar The Championship.