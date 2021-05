West Bromwich Albion moet Premier League weer vaarwel zeggen

Arsenal wil in de laatste matchen van het seizoen nog weg uit de middenmoot en haalde snel het kanon boven. Rond het halfuur vuurden Rowe en Pepe raak: 2-0.

In de tweede helft maakte Matheus Pereira de aansluitingstreffer, maar een punt of meer uit het vuur slepen, lukte niet. Integendeel: Willian prikte in het slot nog de 3-1 tegen het net.

Na Sheffield United is West Bromwich de tweede ploeg die zeker is van degradatie. Het team had maar net zijn rentree gemaakt op het hoogste niveau.

Ook nummer 18 Fulham lijkt het niet meer te redden. Het kan maandag maar beter winnen van Burnley als het wil blijven hopen op een verlengd verblijf in de Premier League.