Manchester United-Liverpool uitgesteld na fel protest van United-fans

Kevin De Bruyne nog geen kampioen, United "betreurt protest"

"Wij dragen onze fans een warm hart toe en erkennen het recht op vrije meningsuiting en vreedzaam protest. We betreuren echter deze actie die andere fans, medewerkers en de politie in gevaar hebben gebracht."

Duizenden United-fans kwamen samen aan Old Trafford om hun protest te uiten aan de clubeigenaars, de Glazer-familie. Die lag al langer onder vuur, maar na het hele Super League-drama was de maat helemaal vol.

Premier League: "Acties niet te rechtvaardigen"

Ook de Premier League kwam met een statement. "De veiligheid van iedereen op Old Trafford blijft prioriteit. We begrijpen en respecteren de gevoelens bij de fans, maar veroordelen alle vormen van geweld. Ook de veldbestorming, vooral gezien de bijhorende Covid-19-overtredingen."

"Fans hebben veel manieren om hun mening kenbaar te maken, maar de acties van een minderheid die we vandaag zagen, zijn niet te rechtvaardigen. We voelen mee met de politie en stewards die terechtkwamen in een gevaarlijke situatie, die niet in het voetbal thuishoort."