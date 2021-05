Manchester City steekt hand uit naar titel en duimt nu voor Liverpool

In de Premier League luidt de vraag niet langer wie, maar wanneer Manchester City de landstitel mag vieren. Tegen Crystal Palace kon City de kloof vergroten tot 13 punten, maar coach Pep Guardiola geeft de Champions League prioriteit. 8 basisspeler tegen PSG, onder wie De Bruyne, bleven nu op de bank.

Met 8 nieuwe stukjes klikte de puzzel van City maar moeilijk in elkaar. De bezoekers botsten op een stevige muur van Crystal Palace. Als een ware veldheer waande coach Roy Hodgson zich in "The Gladiator": "Hold the line", schreeuwde hij naar zijn achterhoede.

Gabriel Jesus vond wel een gaatje, maar de lijnrechter was bij de les. De beste kans voor de rust was zo voor Christian Benteke, die Ederson niet kon verschalken in de korte hoek.

Na een kwartier overleg bij de rust vond Manchester City toch een opening in de dubbele afweergordel van Palace. De afscheidnemende Sergio Agüero toonde nog eens waarom hij de topschutter aller tijden is bij City. De Argentijn knalde heerlijk in de linkerbovenhoek.

Amper 1 minuut en 23 seconden later sloeg City nog eens toe, nu via Ferran Torres. De 11e uitzege op rij kwam nooit meer in gevaar na die 2 doldwaze minuten. Man City weet pas morgen of het een groot feest mag bouwen, want pas bij een nederlaag van Man United tegen Liverpool is de titel een feit.