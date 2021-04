Liverpool krijgt in bizar slot deksel op de neus tegen Newcastle

Liverpool moet stevig aan de bak als het volgend seizoen wil uitkomen in Europa (zeker nu geen sprake meer is van de Super League). Tegen Newcastle was een driepunter een must.

Mo Salah had de boodschap begrepen: al na 3 minuten knalde de Egyptenaar raak. Hij is de eerste Liverpool-speler die 3 seizoenen na elkaar meer dan 20 doelpunten scoort.

Maar de spitsbroeders van Salah stonden minder scherp: Sadio Mané en Diogo Jota verkwanselden heel wat kansen. Zoals het cliché wil, brak dat de thuisploeg heel zuur op.

De VAR bracht in de extra tijd nog redding bij de gelijkmaker van Wilson: zijn handsbal bleef niet onopgemerkt. Maar in de 95e minuut volgde dan toch het deksel op de neus voor Liverpool, Willock trof nog raak. Liverpool kon nog steeds maar één keer winnen in eigen huis in 2021.