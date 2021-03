Tottenham heeft owngoal nodig om staartploeg Fulham opzij te zetten

In zijn laatste 6 matchen wist Fulham niet meer wat verliezen was. Tottenham, dat op zoek is naar een zegereeks, was dus gewaarschuwd.

Dele Alli wou na 20 minuten een een-tweetje opzetten met Son. De Koreaan kreeg de bal van Alli, die zich positioneerde voor doel. Maar Alli verslikte zich in de voorzet, Fulham-verdediger Adarabioyo niet. Hij tikte de bal simpelweg in eigen doel.

Bitter voor Fulham, dat daarna jacht maakte op de gelijkmaker. Enkele doelrijpe kansen bleven onbenut. Lloris tikte een kopbal van Andersen over zijn kooi.

20 minuten na de koffiepauze leek Fulham dan toch zijn gram te halen. Josh Maja zette de gelijkmaker op het bord, maar de vreugde was van korte duur. Lemina had de bal tegen zijn arm gekregen en dat had de VAR gezien. Doelpunt afgekeurd.

Toby Alderweireld zag in de slotfase hoe Kane nog dicht bij de 0-2 kwam. Tottenham maakt door deze zege aansluiting met de teams die voor de Europese tickets strijden.