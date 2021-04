Wolverhampton bezegelt het pijnlijke lot van Sheffield: degradatie

Bij de Wolves stond Rode Duivel Leander Dendoncker op het middenveld naast Joao Moutinho. Zij zagen hoe hun team het moeilijk had tegen de laatste in de stand. Kansen waren er nauwelijks in de eerste helft, 0-0 was dan ook de logische tussenstand.

Na rust volgde wat druk van Wolverhampton maar geen grote kansen. Wolverhampton kon uiteindelijk toch opgelucht ademhalen na een goal van diepe spits Willian Jose, die zijn eerste goal maakte in de Premier League.

Met de moed der wanhoop probeerde Sheffield United de bakens nog te verzetten, maar tevergeefs. Sander Berge (ex-Genk) en zijn ploegmaats konden de nederlaag en dus de degradatie niet meer afwenden.

Sheffield was vorig seizoen de revelatie en deed tot op de slotspeeldag mee voor een Europees ticket. Maar dit seizoen draaide het helemaal niet en na 17 speeldagen telde Sheffield amper 2 punten. Enkel Sunderland in 2005-2006 en Derby County in 2007-2008 telden na 32 speeldagen minder punten dan de 14 van Sheffield nu.