Greenwood en Cavani trekken Manchester United over de streep tegen Burnley

United is dit seizoen op weg naar de tweede plek in de Premier League. Tegen staartploeg Burnley konden The Red Devils opnieuw een stap zetten in de goede richting en eerste achtervolger Leicester op (ruime) afstand houden.

United was ook de betere ploeg tegen Burnley, maar kon in een fletse eerste helft nog niet het verschil maken. Vlak na de pauze kwam de openingsgoal er wel. Fernandes liet een voorzet van Rashford goed lopen en Greenwood kon niet meer missen: 1-0.

De voorsprong van United was echter maar van korte duur, want amper 2 minuten later hing Tarkowski al opnieuw de bordjes in evenwicht. United moest opnieuw aan de bak, maar leek zijn tanden stuk te bijten op de bezoekers.

Tot 6 minuten Greenwood opnieuw zijn moment gekomen zag. De chouchou van Old Trafford bracht met zijn tweede van de avond United opnieuw op voorsprong. Diep in de extra tijd zorgde invaller Cavani nog voor de geruststellende 3-1.