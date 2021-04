Leeds daagt Liverpool uit tijdens opwarming en haalt zijn gram in het slot

Liverpool-trainer Jürgen Klopp had voor de aftrap nog gezegd dat de plannen van de Super League, met Liverpool als een van de grondleggers, niet uit de koker van de spelers komen.

Die boodschap had Leeds niet bereikt of volstond blijkbaar niet voor de thuisploeg, want ze daagden de uittredende kampioen tijdens de opwarming uit met aangepaste T-shirts.

Op het veld leek Liverpool dankzij de 0-1 van Mané lange tijd op weg naar een driepunter, een belangrijke zege in de strijd om de Europese tickets, hét gespreksonderwerp van vandaag.

Maar Leeds bewees in het slot dat ook de kleinere clubs hun bestaansrecht hebben. Llorente was in de slotfase de auteur van de 1-1 en laat Liverpool met nieuw puntenverlies achter.