Kane redt een punt voor Tottenham maar moet dan geblesseerd afdruipen

In Goodison Park was het Kane die iets voor het halfuur de score opende, na een assist van Ndombele. Lang kon Tottenham evenwel niet genieten van zijn voorsprong. Sigurdsson verzilverde enkele minuten later een penalty na een lompe overtreding van Reguilon.

Op het uur was het opnieuw raak voor de IJslander, die in het verleden nog de kleuren van de Spurs verdedigde. Dit keer was het de thuisploeg die haar bonus niet kon vasthouden. Kane prikte de 2-2 op het bord en daar bleef het ook bij.

Met het oog op de Europese tickets schieten beide teams weinig op met dat ene puntje en bovendien was er in de slotfase mogelijk nog slecht nieuws voor Tottenham. Kane moest immers naar de kant met pijn aan zijn enkel.