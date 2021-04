Manchester United duwt Tottenham en Mourinho nog wat dieper de put in na 1-3-zege

Flauwe partij wordt bijgekruid door de VAR

José Mourinho had ook vandaag geen plaats voor Toby Alderweireld in zijn basiself. Onze landgenoot zag dan ook vanop de bank dat het een kwartier wachten was op het 1e gevaar van de wedstrijd. Cavani bediende Rashford met een slimme tik, maar het schot van de jonge spits werd in extremis nog afgeblokt.

Beide teams gaven elkaar geen duimbreed toe, tot Pogba met een heerlijke pass Cavani oog in oog met Lloris bracht. De Uruguayaan werkte beheerst af, maar zag zijn doelpunt uiteindelijk nog afgekeurd door de VAR. Een slaande beweging van McTominay richting Son in de opbouw bleek de reden te zijn.

Geen openingsdoelpunt dus, maar niet veel later was het aan de overkant wel raak. Kane speelde een lange bal van Ndombele in één tijd in de loop van Lucas. De Braziliaan bewaarde het overzicht en schotelde Son de 1-0 op een dienblaadje voor.