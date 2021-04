LIVE: Son brengt Tottenham op voorsprong na afgekeurde goal Cavani

Fase per fase

42' Gele kaart voor Edinson Cavani van Manchester United tijdens eerste helft, minuut 42 Edinson Cavani Manchester United

40' eerste helft, minuut 40. Aan de overkant wel prijs, 1-0 Son. Het antwoord van Tottenham laat niet lang op zich wachten. Kane speelt een lange bal van Ndombele in één tijd in de loop van Lucas. De Braziliaan bewaart het overzicht en schotelt Son de 1-0 op een dienblaadje aan. . Aan de overkant wel prijs, 1-0 Son Het antwoord van Tottenham laat niet lang op zich wachten. Kane speelt een lange bal van Ndombele in één tijd in de loop van Lucas. De Braziliaan bewaart het overzicht en schotelt Son de 1-0 op een dienblaadje aan.

40' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 40 door Son Heung-Min van Tottenham Hotspur. 1, 0. goal Tottenham Hotspur Manchester United 43' 1 0

39' United-legende Ferdinand lijkt niet akkoord te gaan met de beslissing. eerste helft, minuut 39. United-legende Ferdinand lijkt niet akkoord te gaan met de beslissing.

36' eerste helft, minuut 36. Het blijft 0-0. Kavanagh keurt de 0-1 dan toch af voor een slag van McTominay in het gezicht van Son. Een zuur verdict voor de bezoekers. We zitten dan toch voor het eerst in deze wedstrijd op het puntje van onze stoel. . Het blijft 0-0 Kavanagh keurt de 0-1 dan toch af voor een slag van McTominay in het gezicht van Son. Een zuur verdict voor de bezoekers. We zitten dan toch voor het eerst in deze wedstrijd op het puntje van onze stoel.

34' eerste helft, minuut 34. VAR? In de herhaling lijkt McTominay wel een slag uit te delen aan Son. Keurt de VAR de 0-1 nog af? Scheidsrechter Kavanagh gaat zelf eens gaan kijken naar het scherm. . VAR? In de herhaling lijkt McTominay wel een slag uit te delen aan Son. Keurt de VAR de 0-1 nog af? Scheidsrechter Kavanagh gaat zelf eens gaan kijken naar het scherm.

33' eerste helft, minuut 33. Cavani scoort, 0-1! McTominay ontdoet zich van Son en speelt dan Pogba aan. De Fransman tovert even en stuurt dan Cavani het straatje in. De Uruguayaan schuift de openingstreffer beheerst voorbij Lloris in doel. . Cavani scoort, 0-1! McTominay ontdoet zich van Son en speelt dan Pogba aan. De Fransman tovert even en stuurt dan Cavani het straatje in. De Uruguayaan schuift de openingstreffer beheerst voorbij Lloris in doel.

31' eerste helft, minuut 31. United kan nog eens uitbreken, maar Pogba talmt te lang en speelt de bal vervolgens dan maar weer achteruit. Ondertussen krijgen we een herhaling te zien van een fout van Lo Celso op Rashford aan de rand van de zestien. Hier komt de Argentijn goed weg. . United kan nog eens uitbreken, maar Pogba talmt te lang en speelt de bal vervolgens dan maar weer achteruit. Ondertussen krijgen we een herhaling te zien van een fout van Lo Celso op Rashford aan de rand van de zestien. Hier komt de Argentijn goed weg.

31' eerste helft, minuut 31.

28' Geen wedstrijdbegin om over naar huis te schrijven... eerste helft, minuut 28. Geen wedstrijdbegin om over naar huis te schrijven...

24' eerste helft, minuut 24.

24' eerste helft, minuut 24. Balbezit voor Tottenham. Na 25 minuten spelen heeft de thuisploeg het meeste balbezit, al lijkt United daar geen probleem mee te hebben. Tottenham lijkt voorlopig te onmondig voor doel om de tent van Henderson echt in vuur en vlam te zetten. . Balbezit voor Tottenham Na 25 minuten spelen heeft de thuisploeg het meeste balbezit, al lijkt United daar geen probleem mee te hebben. Tottenham lijkt voorlopig te onmondig voor doel om de tent van Henderson echt in vuur en vlam te zetten.

21' eerste helft, minuut 21. De wedstrijd is 20 minuten aan de gang en we hebben welgeteld nog 0 schoten op doel gezien. Voorlopig baart deze topper toch echt wel een muis. . De wedstrijd is 20 minuten aan de gang en we hebben welgeteld nog 0 schoten op doel gezien. Voorlopig baart deze topper toch echt wel een muis.

19' eerste helft, minuut 19. Waar is Kane? Son sleept een derde corner uit de brand via McTominay. De Zuid-Koreaan zoekt Kane, maar slaagt niet in zijn opzet. De Engelse topspits komt voorlopig niet echt in het stuk voor. . Waar is Kane? Son sleept een derde corner uit de brand via McTominay. De Zuid-Koreaan zoekt Kane, maar slaagt niet in zijn opzet. De Engelse topspits komt voorlopig niet echt in het stuk voor.

18' Gele kaart voor Scott McTominay van Manchester United tijdens eerste helft, minuut 18 Scott McTominay Manchester United

18' eerste helft, minuut 18. McTominay is de eerste die op de bon gaat na een stevige tackle. Een terechte beslissing van scheidsrechter Kavanagh. . McTominay is de eerste die op de bon gaat na een stevige tackle. Een terechte beslissing van scheidsrechter Kavanagh.

16' eerste helft, minuut 16. Rashford op Dier. Bruno Fernandes verstuurt een eerste lange bal op Pogba, die meteen teruglegt op Cavani. De Uruguayaan bedient Rashford in één tijd, maar de Engelsman ziet zijn schot afgeblokt worden door Dier. Knappe combinatie van de bezoekers. . Rashford op Dier Bruno Fernandes verstuurt een eerste lange bal op Pogba, die meteen teruglegt op Cavani. De Uruguayaan bedient Rashford in één tijd, maar de Engelsman ziet zijn schot afgeblokt worden door Dier. Knappe combinatie van de bezoekers.

14' eerste helft, minuut 14. De wedstrijd is nu toch al bijna een kwartier aan de gang en veel opwindends hebben we nog niet kunnen noteren. Beide ploegen blijven elkaar aftasten en lijken vooral niet zelf in de fout te willen gaan. . De wedstrijd is nu toch al bijna een kwartier aan de gang en veel opwindends hebben we nog niet kunnen noteren. Beide ploegen blijven elkaar aftasten en lijken vooral niet zelf in de fout te willen gaan.

11' eerste helft, minuut 11. Flauw begin. Tottenham eist toch steeds meer de bal op in deze partij en gaat aan een gezapig tempo op zoek naar een volgende doelkans. United slaagt er voorlopig niet in een gaatje te vinden in het witte harnas van de thuisploeg. . Flauw begin Tottenham eist toch steeds meer de bal op in deze partij en gaat aan een gezapig tempo op zoek naar een volgende doelkans. United slaagt er voorlopig niet in een gaatje te vinden in het witte harnas van de thuisploeg.