Alexander-Arnold trekt Liverpool over de streep tegen Aston Villa

Liverpool zit in de hoek waar de klappen vallen. Zowel in de competitie als in de Champions League sputterde de machine. Vlak voor rust kreeg de thuisploeg een zoveelste klap te verduren wanneer Watkins Aston Villa op voorsprong schoot.

In het begin van de tweede helft stelde Salah orde op zaken. In de openingsminuten van de wedstrijd miste hij nog een uitgelezen kans, maar bij zijn herkansing was het wel raak. De eerste veldgoal op Anfield in 2021!



Toch moest de thuisploeg op zijn hoede zijn. Op het uur pakte Trezeguet uit met een schot met buitenkant voet. Aston Villa zag een nieuwe voorsprong uiteenspatten op de paal.



Het werd geen 7e nederlaag op rij op Anfield voor Liverpool. Sterker nog, Trent Alexander-Arnold zorgde voor de winnende treffer in de slotminuten. Met een heerlijke knal katapulteert de rechtsachter zijn ploeg naar een voorlopige 4e plek in het klassement. De strijd om de CL-tickets is nog niet gelopen in de Premier League.