LIVE: Vindt Christian Benteke een gaatje in de Chelsea-defensie?

Na een flinke opmars maakt Chelsea nog altijd kans op de top 4 en de bijhorende CL-plaatsen. Vorige week liep het in eigen huis grondig mis tegen West Bromwich Albion, herpakt het team van Tuchel zich tegen Crystal Palace? Bij de Londenaren, bezig aan een een goed seizoen, staat Christian Benteke in de spits, Michy Batshuayi mag niet spelen omdat hij is uitgeleend door Chelsea.