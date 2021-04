United schrikt even tegen Trossard en Brighton, maar boekt wel zege

Dean Henderson stond opnieuw tussen de palen bij Manchester United, maar de 24-jarige Engelsman moest zich al in het openingskwartier omdraaien. Eerst keerde hij de kopbal van Welbeck nog met zijn voet van de lijn, maar tegen de rebound had hij geen verhaal.

United moest dus achtervolgen en deed dat niet met veel overtuiging. In de eerste helft speelde de thuisploeg geen kans bij elkaar. Pas na een uur zwoegen kwam Manchester United langszij. Bruno Fernandes stak de bal tot bij Rashford en die werkte af.

Pas met het einde van de partij in zich kon United opnieuw juichen. Greenwood kopte de winnende treffer tegen de touwen. Zo doet United uiteindelijk wel een uitstekende zaak in de stand want het neemt meer afstand van Leicester en Chelsea.