Man City springt in titelrace moeiteloos over horde van Leicester City

90+4' tweede helft, minuut 94. Einde. Manchester City heeft wraak genomen voor de 2-5-nederlaag in eigen huis tegen Leicester City. Het hield 90 minuten lang de touwtjes in handen en zette dat na de pauze om in 2 goals. Het wint voor de 18e keer in 19 wedstrijden.

90+1' tweede helft, minuut 91. Tielemans is al even van het toneel verdwenen, na veel te hebben gegeven voor de rust. De Rode Duivel komt even boven water, maar wordt door Rodri weer neergehaald. Het levert wel nog een gele kaart op.

89' tweede helft, minuut 89. Amartey mept uit frustratie tegen het achterhoofd van De Bruyne. De VAR komt niet tussen, het blijft bij een gele kaart voor Amartey. Guardiola haalt de Rode Duivel naar de zijlijn om af te koelen.

87' tweede helft, minuut 87. Na haalt de scheidsrechter zich de woede van De Bruyne op de nek. De Rode Duivel kan niet geloven dat hij geen vrije trap krijgt aan de rand van het strafschopgebied.

87' tweede helft, minuut 87. Leicester City bewaart zijn beste aanval tot op het einde. Maddison - alweer hij - haalt de trekker echter niet over. Hier zat een aansluitingstreffer in.

86' tweede helft, minuut 86. Kyle Walker ontsnapt aan een gele kaart na een gemene overtreding. Het is niet de eerste vreemde beslissing van scheidsrechter Paul Tierney.

84' tweede helft, minuut 84. Leicester City wil toch nog een vuist maken in het slot. James Maddison legt de bal op het dak van het doel. Het was al even geleden dat Ederson weer een bal had gezien.

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Leicester City, Nampalys Mendy erin, Wilfred Ndidi eruit wissel Wilfred Ndidi Nampalys Mendy

79' tweede helft, minuut 79. Mahrez laat het (opnieuw) liggen. De Bruyne wil ook een assist op zijn naam, maar Mahrez mist zijn tweede grote kans van de wedstrijd. Hij mikt voorbij de linkerhoek en wordt meteen gewisseld. Manchester City heeft zijn schaapjes op het droge.

75' tweede helft, minuut 75. Jesus verdubbelt score. De Bruyne opent het spel met een prachtige steekbal. Jesus wil Sterling het doelpunt schenken, maar hij krijgt het cadeautje terug. Het resultaat blijft hetzelfde: 0-2.

74' tweede helft, minuut 74. Castagne is misnoegd dat hij geen vrije trap krijgt. Net op het moment dat hij kan voorzetten, duwt Kyle Walker hem tegen de reclameborden aan de achterlijn. Toch grijpt de scheidsrechter niet in.