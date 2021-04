Supersub Batshuayi heeft maar 2 minuten nodig om Everton te verrassen

Crystal Palace geeft de laatste wedstrijden amper iets weg: onder meer Manchester United beet zijn tanden stuk op The Eagles. Maar Everton vond wel een gaatje in de muur die coach Roy Hodgson nauwgezet had gemetseld.

James Rodriguez zette een aanval op, kwam na wat geharrewar zelf weer aan de bal en knalde met zijn "mindere" rechter in de korte hoek. Een nipte overwinning leek in de maak.

Tot Hodgson Michy Batshuayi van de bank afhaalde. De Rode Duivel viel gretig in en sloeg al na 2 minuten toe. Vanuit een moeilijke hoek trof onze landgenoot enig mooi raak.

Everton laat zo dure punten liggen in de strijd om de Europese tickets. Batshuayi scoort dan weer punten bij zijn coach. Start hij volgende week naast Christian Benteke in de basis?