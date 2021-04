Wat een blamage: Chelsea loopt een blauwtje tegen nummer 19 West Bromwich

Thomas Tuchel heeft zijn filosofie volledig op Chelsea kunnen projecteren en een halfuur leek er geen vuiltje aan de lucht.

Pulisic opende de score, maar meteen daarna liep Silva tegen zijn tweede gele kaart aan.

Ook al werd de thuisploeg aanvankelijk niet echt in de problemen gebracht, de uitsluiting zou toch een sleutelmoment zijn.

In de extra tijd van de eerste helft legde Pereira met een dubbel salvo Chelsea op de pijnbank.

Het was toch even slikken voor de Chelsea-defensie, die 7 clean sheets op rij had laten optekenen.

Maar vanmiddag ging het van kwaad naar erger: Robinson had een heerlijke volley in petto, het voormalige Brugse probleemgeval Diagne stak het mes nog wat dieper in de wonde.

In een spektakelstuk scoorde Mount nog de 2-4, maar het was too little, too late voor de thuisploeg. Meer nog, in de extra tijd werd het nog 2-5.

Chelsea trekt woensdag in de Champions League naar Porto, maar doet dat na de eerste nederlaag onder Tuchel plots met bijzonder veel twijfels in de reiskoffer.